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Вторник, 27 сентября 2022, 10:47 мск

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Недоношенного мертвого младенца обнаружили в мусорнике на западе столицы

Недоношенный плод обнаружили накануне в мусорном контейнере на западе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома, расположенного по улице Матвеевская в городе Москве, обнаружен плод недоношенного ребенка мужского пола примерно 5 месяцев. По данному факту Никулинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что следствием установлена женщина 1987 года рождения, которая родила в тот же день. По ее словам, плод не подавал признаков жизни. Она поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер вблизи квартиры в районе Очаково-Матвеевское.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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