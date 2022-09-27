Житель Подмосковья задержал домушника

Двое ранее судимых жителей Санкт-Петербурга попались на попытке обворовать частное домовладение в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Предварительно установлено, что двое ранее судимых жителей г. Санкт-Петербурга повредили окно и незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в деревне Спасское. В момент, когда они находились в помещении, домой вернулся собственник жилища. Заметив незнакомцев, мужчина сумел задержать одного из них, после чего вызвал полицию. Прибывшими на место сотрудниками полиции второй злоумышленник был задержан недалеко от дома», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ведомстве добавили, что в ходе осмотра места происшествия полицейскими изъят лом, предположительно использовавшийся при совершении преступления. При личном досмотре у одного из правонарушителей обнаружены похищенные ювелирные украшения и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Видновским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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