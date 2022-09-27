Спрос на аренду жилья упал в столице после начала мобилизации

За неделю, прошедшую после объявления частичной мобилизации, спрос на аренду квартир упал в Москве на 10-15%, а на дорогое жилье – вдвое. Как сообщили РБК эксперты рынка, из-за отъезда людей из столицы некоторые освобождающиеся квартиры предлагают с дисконтом или выставляют на продажу.

По данным портала «Циан», число запросов на аренду квартир в Москве после 21 сентября снизилось на 15% по отношению к предыдущей неделе. Компания анализирует активность пользователей на сайте, сравнивая просмотры объявлений и звонки по ним. Схожие данные у агентства «Этажи», по оценке которого спрос на аренду в столице и Петербурге сейчас на 10% ниже, чем в начале сентября, и на 15% ниже аналогичного периода прошлого года.

Снижение в сентябре сопоставимо с реакцией рынка в конце февраля 2022 года, когда спрос на аренду квартир в Москве после начала боевых действий на Украине за неделю упал на 14%, отметил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Спрос на аренду элитной недвижимости в столице рухнул сразу на 50%, заявил глава Apple Real Estate Данила Савченко. По его словам, такая же реакция рынка наблюдалась в 2020 году, в начале пандемии COVID-19, и в феврале этого года.

«Клиенты, которые стали возвращаться в аренду в июле-августе 2022 года, сейчас расторгают договоры. Некоторые из них уезжают в другие регионы, чтобы быть с семьей, часть – в другие страны, а некоторые на фоне экономической ситуации выбирают квартиры подешевле», – отметил Савченко.

По данным «Циана», после 21 сентября на московском рынке вырос объем предложения: количество квартир, предлагаемых к аренде, увеличилось на 7%. Это связано и с ростом объема нового предложения, и со снижением активности аудитории, уточнил Алексей Попов.

В «ИНКОМ-недвижимости» не увеличилось количество квартир, которые можно арендовать, заявила заместитель директора управления аренды квартир агентства Оксана Полякова. Однако, по ее словам, часть собственников решили выставить жилье на продажу.

«Примерно 15% съемных квартир вернулись в реализацию», – уточнила она. В «Этажах» отметили, что из-за ослабления спроса на вторичном рынке жилья еще весной 2022 года усилился тренд на параллельную продажу и сдачу в аренду квартир. В этом случае собственник заключает срочные договоры аренды, которые действуют до продажи объекта.

Волатильность на рынке аренды уже отражается и на ставках, следует из данных «Этажей». «Одни собственники стараются сдать жилье по прежним августовским ставкам, другие начали демпинговать и при долгосрочных договорах аренды с предоплатой согласны делать дисконт и сдавать квартиры на 10-15% ниже летних ставок», – сообщил эксперт этого агентства по продаже и аренде жилой недвижимости Андрей Сердюк.

Москва, Андрей Дорофеев

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