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Вторник, 27 сентября 2022, 11:40 мск

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Москвич хранил на балконе мумифицированное тело убитой им пенсионерки

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, мумифицированное тело которой было обнаружено на севере столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 21 сентября на балконе в квартире жилого дома, расположенного по улице Ангарской в городе Москве, было обнаружено мумифицированное тело женщины 1934 года рождения, упакованное не менее чем в пять слоев полиэтилена. По результатам проведенных следственных действий и полученной доказательственной базы задержан 45-летний мужчина. В ходе допроса он сообщил, что намеренно подмешал женщине не совместимое с жизнью количество психотропных и сердечных препаратов, от которых наступила смерть последней», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что для проверки психического здоровья подозреваемого ему будет назначена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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