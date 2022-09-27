«Подставляют» Путина и Минобороны: в Госдуме назвали «безумием» и «варварством» решения военкомов и региональных властей по частичной мобилизации

Безрассудные решения ряда региональных чиновников извращают решение главы государства о частичной мобилизации и «подставляют» верховного главнокомандующего и министерство обороны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили депутаты Госдумы практически всех фракций. Прозвучало также мнение, что такая ситуация довела общество до точки кипения.

В частности, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание, что «беспредел, который творится в вопросах мобилизации», дошел до того, что с государственных телеканалов звучат призывы прибегнуть к расстрелу ряда военкомов. «Нам очень стыдно за ту работу, которую организовали и военкомы на местах, и комиссии, куда входят руководители муниципальных образований, которые своими абсолютно безрассудными решениями подставляют президента и руководство министерства обороны. Вместо того чтобы подойти разумно, гибко, с вниманием, они начали бороться за количество, соревноваться, кто больше нахватает», – констатировал он.

Парламентарий предложил отдельных «руководителей муниципалитетов и военкомов отправить на передовую». «Пусть они там объясняют тем, кого незаконно мобилизовали, как им быть, как им служить, почему их мобилизовали. Пусть они своими глазами увидят и на своей шкуре почувствуют все те решения, которые они принимали, находясь в каком-то анабиозе, видимо…» – заявил Нилов.

По его оценке, ситуация со временем «устаканится». «Но то, что эта ситуация довела общество до кипения, то, что такой огромный градус социальной напряженности, – это говорит о безумстве и о халатном отношении к своим обязанностям как военкомов на местах, так членов комиссий, и руководителей комиссий, которые сегодня возглавляет руководитель муниципальных образований», – подчеркнул депутат.

«Это чванство, варварство, недопустимое отношение к нашим гражданам. В момент, когда мы все должны быть едины, мобилизоваться, плечом к плечу проявлять какую-то снисходительность, подсказывать, помогать, у нас отдельные должностные лица от военкома и заканчивая теми, кто работает оператором на горячих линиях позволяет себе такое вот хамство недопустимое. Надеемся, что будут самые жесткие меры приняты, самые жесткие выводы», – отметил Нилов.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов также отметил, что «очень много выявлено нарушений», но если раньше «с чиновников – как с гуся вода», то сейчас «реагируют немедленно».

При этом депутат высказался за единый по всей стране размер вознаграждения для мобилизованных граждан. «Будет правильно, если Госдума установит единый порядок материального вознаграждения для тех, кто идет в качестве мобилизованного. Вы знаете, что Москва ежемесячно готова платить на время исполнения служебного долга 50 тысяч, какие-то субъекты РФ – 100 тысяч, где-то 200 тысяч, где-то 300. Ну, не должно быть так… Кому-то в зависимости от того, в каком субъекте федерации он жил и от какого призывался. Должно быть у всех одинаково», – полагает политик.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны заявил, что нужно срочно исправлять ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации. «Хочу обратиться к военкоматам и главам, руководителям регионов… – просеять через три сита, чтобы никаких глупостей не было. Дети, которые учатся и которые призваны, они должны продолжать готовиться в соответствии с программами. Те, кто изъявил желание, должны получить полное обеспечение, поддержку и оснащение. Те, у кого многодетные, больные, должны пройти немедленно комиссию медицинскую, получить достойное свидетельство и никаких ошибок. Но и не надо панику поднимать. Пара-тройка совершили глупость, и орут на весь свет. Не надо орать, надо помогать исправлять ситуацию», – заявил парламентарий.

В то же время лидер «Новых людей» Алексей Нечаев подчеркнул, что решение о частичной мобилизации «очень плохо исполняется губернаторами и военкомами». «Зачем-то увеличено количество повесток, которые рассылаются людям. Это не 300 тысяч, это в несколько раз больше – больше миллиона. Очень размыты все критерии, по которым людей призывают или не призывают – возрастные, берут отцов, у которых много детей, мобилизуют людей, которые не служили в армии, у них специальностей военных нет. Много непрозрачности», – констатировал он.

«Зачем-то военкомы хотят выслужиться, а может есть коммерческая составляющая в их работе… Это все непонятно. У студентов госвузов есть отсрочка, студентам частных вузов отсрочки нет. Это несправедливо. И у нас почти пятая часть студентов учатся в магистратуре. Это тоже первое высшее образование. По ним статус непонятен. Такой непрозрачности быть не должно», – считает депутат.

По его словам, нельзя призывать специалистов, которые «критически обеспечивают работу предприятий», чтобы экономика России не оказалась подорвана. «Мобилизация призвана усилить Россию фактически на фронте, и экономически, и морально в обществе. Сейчас, как она проводится, сколько ходит слухов, сколько нервов потрачено, – это нас недостаточно усиливает. Это, наоборот, сеет такое вот недоверие и плохие ожидания. Это подогревается еще и тем, что ряд регионов ввели запрет на пересечение границ своих областей… Ходят разговоры, что хотят закрыть границы. Это неправильно», – заявил он.

«300 тысяч человек, которые мобилизованы, – это очень важные для нас люди. Но в стране живет и работает 140 с лишним миллионов человек. Давайте не будем в бочку меда класть ложку дегтя, превращая всю бочку меда черти во что», – заключил Нечаев.

Москва, Мария Соколова

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