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Среда, 28 сентября 2022, 10:42 мск

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Мошенник оставил москвича без денег и с кредитом во время совместной поездки в машине

Житель столицы стал жертвой мошенника, с которым он ехал в одном автомобиле. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Житель Москвы обратился в полицию с сообщением о мошенничестве, совершённом одним из мужчин, которые подвозили его на машине домой. Оказалось, что в дороге тот попросил помощь в снятии наличных. Он сказал, что его карта не работает и предложил перевести деньги на счёт пассажира, чтобы затем обналичить их. Заявитель согласился и передал свой телефон гражданину якобы для перевода денег. Воспользовавшись доверием москвича, злоумышленник оформил кредит на 150 тысяч рублей, а владельцу сообщил, что эти деньги перевели его знакомые. Потерпевший в Зеленограде через банкомат снял деньги и передал их аферисту. И лишь спустя несколько дней он понял, что стал жертвой мошенника», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемого в Тверской области. Им оказался 24-летний местный житель. Деньги он потратил. Возбуждено уголовное дело.

В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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