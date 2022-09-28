В Москве выключат фонтаны

Сезон работы фонтанов завершится в столице 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В этом году завершим сезон работы фонтанов в субботу, 1 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами будут защищены на зиму специальными конструкциями. В частности, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» установят защитные металлические щиты, плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют. Сухие фонтаны в парках и на площадях закроют специальными экранами.

Зимой начнется подготовка фонтанов к новому сезону: проверка и обновление насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, проведение профилактического ремонта коммуникаций и диагностика гидравлики.

Москва, Андрей Дорофеев

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