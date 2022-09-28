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Среда, 28 сентября 2022, 12:02 мск

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Молодой человек с чемоданом рублей пытался вылететь из Шереметьево

Пассажир, вылетающий рейсом Москва – Стамбул, пытался пройти по «зеленому коридору» с крупной суммой наличности, подлежащей обязательному декларированию. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

По данным ведомства, в международном аэропорту Шереметьево в ходе устного опроса при прохождении таможенного контроля 29-летний гражданин России признался, что при нем находятся наличные средства в размере около 2 млн рублей. Однако при осмотре выяснилось, что перевозимая сумма еще больше.

«К таможенному осмотру он предъявил 2 219 050 российских рублей. Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств, в долларовом эквиваленте, составила 28 194 доллара США, что по курсу ЦБ России – 1 638 044 российских рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таможенники добавили, что в действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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