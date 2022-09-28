Закон о кредитных каникулах для мобилизованных принят Госдумой

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, в соответствии с которыми призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право будет распространено на членов их семей, включая супругов, а также на лиц, находящихся у них на иждивении.

Законопроект предоставляет военнослужащему-заемщику право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась. Каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Ко второму чтению документа депутаты уточнили круг лиц, подпадающих под действие закона: помимо мобилизованных, это контрактники и добровольцы. Кредитные каникулы смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в СВО.

При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком.

Москва, Андрей Дорофеев

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