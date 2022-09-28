ФССП: исполнительные производства в отношении мобилизованных должны быть приостановлены

Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан подлежат приостановлению. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

«В соответствии с частью 2 статьи 40 федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов», – сообщили в ведомстве.

В ФССП добавили, что в этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие с минобороны уже налажено.

Москва, Андрей Дорофеев

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