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Среда, 28 сентября 2022, 18:26 мск

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ФССП: исполнительные производства в отношении мобилизованных должны быть приостановлены

Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан подлежат приостановлению. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

«В соответствии с частью 2 статьи 40 федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов», – сообщили в ведомстве.

В ФССП добавили, что в этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие с минобороны уже налажено.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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