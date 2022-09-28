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Среда, 28 сентября 2022, 18:26 мск

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В военкоматах Москвы созданы спецгруппы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

В московских военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сегодня на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал. Кроме того, в понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Данная работа будет проводиться в постоянном режиме», – подчеркнул градоначальник.

Собянин также отметил, что учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных. Кроме того, проверены уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов минобороны России.

«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных», – отметил Собянин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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