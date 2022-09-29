Несовершеннолетний москвич перевел вымогателю 3 миллиона рублей

Столичные правоохранители предъявили обвинение 23-летнему уроженцу Башкирии, который вымогал деньги у несовершеннолетнего москвича. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета России.

«В период с мая 2019 по март 2020 года молодой человек посредством одной из социальных сетей, используя различные аккаунты, вёл переписку с несовершеннолетним. Через непродолжительное время под угрозой распространения переписок несовершеннолетнего, выдвинул требование о переводе денежных средств на его расчетные счета. Общая сумма переведённых средств составила более 3 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения связанной с лишением свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»