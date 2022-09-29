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Четверг, 29 сентября 2022, 13:36 мск

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Беглого жителя Подмосковья задержали за убийство 20-летней давности

Правоохранители задержали в подмосковном Солнечногорске ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено 21 февраля 2002 года в вечерние часы. «В квартире, расположенной в мкр. Рекинцо Солнечногорского района, в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе развития ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Очевидцами произошедшего была вызвана бригада скорой помощи, но, несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался в медицинском учреждении от полученных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило личность убийцы, ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск.

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет было установлено, что обвиняемый совершил особо тяжкие преступления (ст. 111 УК РФ) на территории Брянской и Московской областей, за которые отбывал наказание в колонии и был освобожден по отбытию срока в 2021 году, после чего находился в Брянской области.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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