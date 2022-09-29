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Четверг, 29 сентября 2022, 15:08 мск

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В МФЦ столицы опровергли сообщение о выдаче повесток посетителям

Фото: пресс-служба МФЦ Москвы

Информация о том, что МФЦ Москвы получили распоряжение выдавать повестки о мобилизации посетителям, является ложной. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного учреждения.

«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах «Мои Документы» пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Forbes сообщил, что якобы московские МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет. При этом корреспондент издания утверждал, что одну из таких повесток вручили в его присутствии.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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