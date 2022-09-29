Запад готовит сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ – Путин

Запад готовит сценарии новых конфликтов на территории Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем ещё недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить её в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню. Всё это мы уже не раз видели», – пояснил глава российского государства.

«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это – результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-тихоокеанского региона», – подчеркнул Путин.

В то же время президент РФ обратил внимание, что «на наших глазах идёт непростой процесс формирования более справедливого мироустройства». «Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится, это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться, и всё из того вытекающее мы видим. Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта, – этот самый пресловутый коллективный Запад создаёт новые и новые проблемы, кризисы. При этом не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться, а хочет самостоятельно и свободно выбирать свой путь, своё будущее, беречь свою культуру, традиции, ценности», – констатировал глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

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