Восемь человек погибли в Москве с начала года по вине водителей без прав

В столице в авариях с участием водителей, не имевших прав на управление транспортными средствами, с начала года погибли восемь человек, еще более 160 участников дорожного движения пострадали. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«За 8 месяцев 2022 года на территории Москвы произошло 132 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, в которых 8 человек погибло и 162 получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения, – это грубое нарушение ПДД РФ, которое может привести к серьезным последствиям на дороге, так как водитель не имеет навыков безопасного управления автомобилем. За данное деяние предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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