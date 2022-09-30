«Критически важно их оставить в работе»: Российский зерновой союз заявил о проблемах из-за мобилизации сельхозспециалистов

Мобилизация квалифицированных специалистов в сельхозпроизводстве создает большие проблемы из-за нехватки профессионалов в этой отрасли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, риски возникают не только с производством продукции, но и с его реализацией, что ставит под угрозу существование этих предприятий.

«Проблема в том, что забирают квалифицированные кадры. На селе переизбыток рабочей силы, но неквалифицированной. А вот квалифицированной как раз дефицит. Когда забирают механизатора во время уборки, комбайнера, а он подходит по всем параметрам к мобилизации, – его забирают прямо в разгар полевых работ. Это очень болезненно сказывается (на производстве). Найти замену ему просто негде. Дефицит квалификации», – пояснил Злочевский.

Глава Союза обратил внимание, что такая же ситуация со специалистами, занятыми реализацией сельхозпродукции. «Это касается так же того же трейда зернового. Он и так сейчас крайне со скрипом движется. Очень трудно продавать. А это необходимо, потому что крестьянам нужны деньги. И когда забирают руководителя трейдера – организации торгующей, концентрирующей объемы, занимающейся сервисом, то это тоже сказывается напрямую, потому что компания сворачивает свою деятельность. Это тоже сказывается на нашей ликвидности, на обстановке в рынке. И так проблем хватает с реализацией сейчас и деньги очень трудно получить, еще вот это накладывается», – подчеркнул он.

«Мы уже обратились и попросим отсрочки, брони по наиболее критичным позициям, которые нельзя сейчас удалять – критически важно их оставить в работе. Это гораздо более важно, чем они пойдут по призыву. Надо сохранить экономическую машину и сельхозпроизводство», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»