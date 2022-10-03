российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 октября 2022, 10:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Пожарные почти всю ночь тушили кафе в Химках

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Крупный пожар произошел минувшей ночью в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 01.13 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Юбилейный проспект, дом 3а. 01.57 – локализация пожара на площади 400 кв.м. 05.01 – ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели добавили, что к борьбе с огнем привлекалось 11 единиц техники и 36 человек, в том числе от МЧС России – 8 единиц техники и 27 человек.

В СМИ уточняют, что горело здание кафе. Как свидетельствует фото с места происшествия, постройка серьезно пострадала.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Беглого жителя Подмосковья задержали за убийство 20-летней давности / Молодой человек с чемоданом рублей пытался вылететь из Шереметьево / Житель Подмосковья забил насмерть мотоциклиста / Житель Подмосковья задержал домушника / Житель Подмосковья заплатит штраф за дискредитирующие разговоры о ВС России / ЧП в Подмосковье: следователи разбираются с обстоятельствами гибели подростка / Руководители подмосковного МУПа предстанут в суде по делу о четырех ошпаренных кипятком детях / Четверо рабочих получили химические ожоги в Подмосковье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,