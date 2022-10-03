Пожарные почти всю ночь тушили кафе в Химках

Крупный пожар произошел минувшей ночью в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 01.13 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Юбилейный проспект, дом 3а. 01.57 – локализация пожара на площади 400 кв.м. 05.01 – ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели добавили, что к борьбе с огнем привлекалось 11 единиц техники и 36 человек, в том числе от МЧС России – 8 единиц техники и 27 человек.

В СМИ уточняют, что горело здание кафе. Как свидетельствует фото с места происшествия, постройка серьезно пострадала.

Москва, Андрей Дорофеев

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