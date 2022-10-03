Подмосковная пенсионерка два дня блуждала в заболоченном лесу

Жительница Подмосковья заблудилась во время сбора грибов и провела ночь в лесу. Об этом сообщила пресс-служба государственного казенного учреждения «Мособлпожспас».

«В субботу в единую службу спасения по номеру 112 позвонила 60-летняя пенсионерка и сообщила, что потерялась во время сбора грибов в лесном массиве возле деревни Бордуки в Шатурском городском округе. В двухдневных поисках участвовали спасатели и добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Утром к ним присоединились кинологи «Мособлпожспаса». Работники противопожарно-спасательной службы прочесывали лес, работая на отклик. Шли по труднопроходимым, заболоченным местам», – говорится в сообщении.

Потерявшуюся женщину в глубине леса обнаружил питомец кинолога Натальи Бобковой по кличке Вендиго Евентус.

Как отметили спасатели, пенсионерка устала и хотела пить, но в медицинской помощи не нуждалась. Ее вывели из леса, затем передали волонтёрам, которые на автомобиле доставили женщину домой.

Москва, Андрей Дорофеев

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