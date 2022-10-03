российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 октября 2022, 17:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Москвичка заказала оперативникам убийство бывшего супруга

Полицейские задержали жительницу столицы, заказавшую убийство своего бывшего супруга. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, с конца августа 2022 года у обвиняемой на почве длительных личных неприязненных отношений с бывшим супругом возник умысел, направленный на его убийство. Для реализации преступной цели женщина решила попросить своего знакомого найти для нее исполнителя для совершения убийства. Осознавая противоправность намерений обвиняемой, ее знакомый обратился в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативного эксперимента сотрудниками ГУ МВД России по Московской области женщина была задержана», – говорится в сообщении ведомства.

Следствием 38-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору). Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в СК, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями допрошены свидетели и обвиняемая, произведены выемки, назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

Следователи выясняют обстоятельства смерти подростка в Ногинске / Полиция передала в СКР дело Собчак о публикации фейков / В Приморье подростка насмерть задавило крышей заброшенного здания / В Коломне пять человек пострадали при взрыве газа / Сахалинец заживо сжег собутыльника в машине / СКР расследует смертельное ДТП с туристическим автобусом в Приморье / Недоношенного мертвого младенца обнаружили в мусорнике на западе столицы / Подмосковный суд вынес приговор экс-сотрудникам ИВС, допустившим массовый побег

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, Убийства,