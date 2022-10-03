Москвичка заказала оперативникам убийство бывшего супруга

Полицейские задержали жительницу столицы, заказавшую убийство своего бывшего супруга. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, с конца августа 2022 года у обвиняемой на почве длительных личных неприязненных отношений с бывшим супругом возник умысел, направленный на его убийство. Для реализации преступной цели женщина решила попросить своего знакомого найти для нее исполнителя для совершения убийства. Осознавая противоправность намерений обвиняемой, ее знакомый обратился в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативного эксперимента сотрудниками ГУ МВД России по Московской области женщина была задержана», – говорится в сообщении ведомства.

Следствием 38-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору). Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в СК, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями допрошены свидетели и обвиняемая, произведены выемки, назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Андрей Дорофеев

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