«Популизму совершенно нет места»: Матвиенко назвала «наболевшие» проблемы бюджета РФ

Значительный торговый профицит, который складывается сейчас в бюджете России, стоит вкладывать не только в анонсированные Минфином РФ «дружественные» валюты, но и в золото, платину и другие металлы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по параметрам проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы. По ее оценке, «наболевшим» также является вопрос повышения зарплат для педагогов и медиков.

«Наболевший вопрос – зарплата учителей и врачей, которые продолжают работать, получая не очень, скажем прямо, высокую зарплату. Нам нужно менять эту ситуацию. Считаю, что надо не только помочь регионам, увеличив финансовую поддержку, но и скорректировать подходы к самой системе оплаты труда, определению размеров заработной платы педагогов и медицинских работников. На мой взгляд, эта проблема уже назрела и назрела давно», – подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совета Федерации также обратила внимание на диверсификацию валютных вложений, которые анонсировал Минфин РФ. «С учетом того, что в текущей ситуации складывается значительный торговый профицит. Вопрос вложения резервов действительно стоит остро. Курс рубля укрепляется, что негативно влияет на ряд отраслей промышленности. Очевидно, что резервы стоит хранить в дружественных валютах. Но считаем, что надо рассматривать и вопрос диверсификации вложений, в том числе, в ликвидные товары долговременного хранения, например, золото, платина или другие металлы», – отметила она.

«Учитывая особый исторический этап, который сегодня переживает Россия, и те задачи, которые стоят перед страной, работа над бюджетом приобретает совершенно новое, во многом стратегическое измерение… В сегодняшних условиях граждане ждут от государства, в первую очередь, поддержки, стабильности, эффективных и понятных решений. И популизму здесь совершенно сегодня нет места», – заключила Матвиенко.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Согласно документу, его расходы составят 29 трлн рублей в 2023 году и чуть более этой суммы в 2024 и 2025 году. Доходы запланированы на уровне 26 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн – в 2024 году и 27,9 трлн – в 2025-м. Дефицит, по прогнозам, составит около 3 трлн рублей или 2% ВВП. Закрывать его планируется преимущественно за счет заимствований с постепенным сокращением до 0,7% в 2025 году.

Согласно предварительной оценке Счетной палаты, в представленном документе отражены только экстренные меры и отсутствует планирование хотя бы на среднесрочную перспективу.

Предполагается, что документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы 26 октября.

Москва, Мария Соколова

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