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Понедельник, 3 октября 2022, 17:05 мск

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Следователи выясняют обстоятельства смерти подростка в Ногинске

Правоохранителя выясняют обстоятельства смерти 11-летнего подростка, тело которого было обнаружено в выходные в подмосковном Ногинске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 1 октября 2022 года в квартире в г. Ногинске обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти. Мальчик проживал с матерью и при жизни страдал от тяжелых хронических заболеваний. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств, приведших к гибели ребенка», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, следователи опрашивают мать мальчика, родственников и соседей, изучают жилищно-бытовые условия жизни семьи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

«Установлено, что семья не состоит на учетах в органах комиссии по делам несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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