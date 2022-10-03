Более 54 обращений по мобилизации поступило властям Подмосковья

Более 54 тысяч обращений с 21 сентября поступило в Подмосковье по вопросам, касающимся частичной мобилизации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба губернатора Московской области.

«С 21 сентября зафиксировано более 54 тыс обращений по теме мобилизации. Сообщения мы делим на две группы: первая – те, на которые мы точно знаем ответ и даем его максимум в течение 2 часов, но в реальности на это уходит порядка 30 минут. Вторая группа вопросов более серьезная – индивидуальные, частные случаи. Мы сразу связываемся с заявителем, уточняем все нюансы и далее, направляем запрос главам округов и в военный комиссариат Московской области для разбирательства. Для ответа мы берем порядка 24 часов, все это время стараемся находиться в контакте с заявителем и, по возможности, отвечать быстрее, потому что сегодня это наша приоритетная работа, – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. – Когда у нас появляется аргументированный ответ, разъяснение или изменение решений комиссариата, мы выдаем его заявителю и публикуем это в СМИ, если это уместно».

Информация о нарушениях в части мобилизации поступает на горячую линию 122 – 52 тысячи звонков, через социальные сети губернатора – 335 вопросов, региональное отделение Народного фронта (соцсети, почта, платформа «Мывместе.рф», федеральная горячая линия) – 864, публикации в СМИ – 1062 и соцсетях – 166.

Среди наиболее часто задаваемых вопросов – оснащение мобилизованных, зарплаты и помощь семьям, возможные нарушения при выдаче повестки, критерии отбора, а также количество призывников в регионе.

Москва, Андрей Дорофеев

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