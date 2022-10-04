Детали фасада упали в Москве на головы двух школьниц

Две несовершеннолетние девочки пострадали в результате падения деталей фасада с офисного здания на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Днем 3 октября с одного из нежилых зданий, занимаемого коммерческой организацией, на ул. Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка. Пострадавшие госпитализированны», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что на место выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в столичной прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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