Упавшие деревья ранили в Москве четверых человек и повредили почти полсотни авто

Четыре человека пострадали в столице в результате падения деревьев, вызванного сильными порывами ветра. Об этом сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В разных районах города было повалено более 70 деревьев, повреждения получили порядка 45 автомобилей. Пострадали четыре человека, они госпитализированы», – рассказал собеседник агентства.

В медицинских кругах столицы уточнили, что у четырех пострадавших зафиксировано состояние средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

За минувшие сутки в Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков.

В комплексе городского хозяйства заявили, что из-за порывов ветра до 17 м/с в Москве фиксировались случаи падения деревьев.

«Поваленные сильным ветром деревья были оперативно распилены и вывезены городскими службами», – сообщили в мэрии.

Официальных данных о размере ущерба, нанесенного ветром городу, и пострадавших в непогоду не поступало.

Сегодня синоптики также прогнозируют в столице ветер порывами до 17 м/с и дожди.

Москва, Андрей Дорофеев

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