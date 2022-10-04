В Москве обезврежена группа блогеров-вымогателей

Сотрудники управления «К» МВД России пресекли деятельность интернет-шантажистов, которые подозреваются в вымогательстве в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства внутренних дел РФ.

«Установлено, что злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц. За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно.

Следователями главного следственного управления ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны владельцы и администраторы данных Telegram-каналов. 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, а также уроженец города Ульяновска заключены под стражу. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Москва, Андрей Дорофеев

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