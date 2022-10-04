Суд вынес приговор по делу о коммерческом подкупе при прокладке путей в столичном метро

Пресненский суд столицы приговорил к условным срокам троих фигурантов дела о коммерческом подкупе при монтаже контактного рельса и стрелочного перевода на путях перегона Парк Победы-Славянский бульвар Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в 2014 году. Как сообщил «КоммерсантЪ», позже на этой линии произошло крушение поезда, в результате которого погибли 24 человека.

Экс-сотрудники ГУП «Московский метрополитен» Николай Мельников и Виталий Соколов приговорены к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Бывшему замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову назначено наказание в виде трех лет условно и двух лет испытательного срока.

Прокуратура просила приговорить подсудимых Мельникова и Соколова к шести годам колонии строгого режима каждого, а Круглову назначить четыре года общего режима.

Данное уголовное дело связано с катастрофой, произошедшей 5 июля 2014 года в тоннеле между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Тогда из-за неправильного монтажа стрелки в месте съезда на строившейся ветке метро поезд сошел с рельсов – погибли 24 человека, а еще 188 получили травмы различной степени тяжести.

Следкомитет возбудил по данному факту уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Итогом его расследования стал приговор, вынесенный 9 ноября 2015 года Дорогомиловским районным судом, которым топ-менеджеру ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову, а также работникам метрополитена Валерию Башкатову, Алексею Трофимову и Юрию Гордову было назначено от пяти с половиной до шести лет лишения свободы. При этом были частично удовлетворены иски потерпевших на 12,2 млн руб, в то время как общий ущерб специалисты оценили в 331 млн руб.

В рамках расследования этого уголовного дела был выявлен коммерческий подкуп при выполнении монтажных работ.

Москва, Андрей Дорофеев

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