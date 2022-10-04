Житель Подмосковья вез в багажнике извлеченное из могилы тело женщины

Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, в багажнике автомобиля которого находился женский труп. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, автомобиль под управлением 29-летнего местного жителя сотрудники патрульно-постовой службы остановили в районе посёлка Пригородный Орехово-Зуевского городского округа.

«При проверке документов мужчина заметно нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем сотрудниками полиции было принято решение провести осмотр транспортного средства. В ходе осмотра машины полицейскими в багажнике было обнаружено тело женщины. Гражданин пояснил, что извлёк тело умершей из могилы с целью надругательства и получения материальной выгоды», – рассказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (надругательство над телами умерших, повреждение или осквернение мест захоронения).

Правонарушитель задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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