Подросток пострадал в столице при взрыве кофемолки

Столичный подросток получил травмы при эксперименте с содержимым петард. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В одну из детских городских больниц из квартиры, расположенной на востоке Москвы, был доставлен 14-летний подросток с комбинированной травмой. Подросток пояснил, что проводил эксперимент, для чего смешал содержимое различных петард в кофемолке, в результате чего получил телесные повреждения и ожоги», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Измайловским следственным отделом СК проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»