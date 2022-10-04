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Вторник, 4 октября 2022, 15:00 мск

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Подросток пострадал в столице при взрыве кофемолки

Столичный подросток получил травмы при эксперименте с содержимым петард. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В одну из детских городских больниц из квартиры, расположенной на востоке Москвы, был доставлен 14-летний подросток с комбинированной травмой. Подросток пояснил, что проводил эксперимент, для чего смешал содержимое различных петард в кофемолке, в результате чего получил телесные повреждения и ожоги», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Измайловским следственным отделом СК проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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