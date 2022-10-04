российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 октября 2022, 15:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Мобилизация: в российские войска прибыли более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооружённые Силы в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая сегодня на селекторном совещании ведомства.

«В соответствии с указом Президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше двухсот тысяч человек», – сказал Шойгу.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. «Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах», – уточнил министр.

При этом Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом». «В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», – подчеркнул глава Минобороны РФ.

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», – приказал Шойгу.

В то же время министр распорядился в ходе частичной мобилизации не отказывать доборовольцам, если на то нет серьёзных оснований. «В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если на то нет серьёзных оснований», – сказал он.

Вместе с тем министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО / Психологи рассказали, как говорить с ребенком о том, что папу мобилизовали / Более 100 психологов организовали бесплатную линию поддержки для мобилизованных и их семей / В Госдуме предложили сохранить соцвыплаты семьям мобилизованных / Правительство проработает блок мер для поддержки призванных ИП / Россияне подали 70 тысяч заявок на участие добровольцев в СВО через Госуслуги / Более 54 обращений по мобилизации поступило властям Подмосковья / Свердловчане везут мобилизованным носки, термобелье и обувь (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Частичная мобилизация,