Мобилизация: в российские войска прибыли более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооружённые Силы в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая сегодня на селекторном совещании ведомства.

«В соответствии с указом Президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше двухсот тысяч человек», – сказал Шойгу.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. «Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80-ти полигонах и в шести учебных центрах», – уточнил министр.

При этом Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом». «В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», – подчеркнул глава Минобороны РФ.

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», – приказал Шойгу.

В то же время министр распорядился в ходе частичной мобилизации не отказывать доборовольцам, если на то нет серьёзных оснований. «В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если на то нет серьёзных оснований», – сказал он.

Вместе с тем министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».

Москва, Светлана Антонова

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