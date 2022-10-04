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Вторник, 4 октября 2022, 17:21 мск

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Путин разрешил солдатам-срочникам заключать контракты с ФСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане РФ, в том числе, солдаты-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование, смогут по контракту служить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно документу, кроме срочников, контакты смогут со спецслужбой заключать мужчины, не пребывающие в запасе со средним профессиональным образованием.

Кроме того, указ разрешает заключать новый контракт с гражданином, проходившим военную службу по контракту и достигшим предельного возраста, но являющимся высококвалифицированным специалистом.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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