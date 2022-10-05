Житель столицы выбросил приятеля с седьмого этажа

правоохранителя задержали жителя столицы, который в ходе ссоры избил своего знакомого, а затем сбросил его с балкона. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В ночь с 25 на 26 сентября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Маршала Савицкого в городе Москве, между двумя мужчинами, распивающими спиртные напитки в компании, произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый подверг потерпевшего жестокому избиению, нанеся многочисленные удары в область головы, туловища и конечностей. Когда мужчина прекратил сопротивление, фигурант схватил его за тело и перекинул через оконный проем балкона, сбросив с высоты 7 этажа. На следующий день, несмотря на оказанную помощь, потерпевший 1978 года рождения скончался от полученных повреждений в медицинском учреждении города», – говорится в сообщении ведомства.

Перед смертью потерпевший смог сообщить очевидцам и врачам, кто совершил преступление.

32-летний фигурант задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Его причастность к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела, в том числе допросами свидетелей и записями камер видеонаблюдения. Назначены необходимые исследования и экспертизы.

«Зюзинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»