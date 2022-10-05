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Среда, 5 октября 2022, 10:34 мск

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Мужчина пытался спасти упавшего в Москву-реку человека и тоже оказался в воде

Помощь спасателей потребовалась двум мужчинам, упавшим сегодня рано утром в Москва-реку. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Ранним утром 5 октября на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о человеке в воде. По тревоге вышла дежурная смена. Прибыв на место происшествия, в районе Пречистенской набережной, дом 19 спасатели обнаружили в воде двух тонувших человек. Мужчин подняли из воды на борт катера, доставили на поисково-спасательную станцию «Крымский мост», где им оказали первую помощь.

После осмотра мужчин бригадой «скорой помощи», одного из пострадавших госпитализировали.

«По словам спасённого мужчины, он пытался выручить упавшего в воду человека, но его попытка не увенчалась успехом и помощь специалистов потребовалась им обоим», – добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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