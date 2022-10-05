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Среда, 5 октября 2022, 12:13 мск

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Следователи раскрыли дело 10-летней давности о расстреле мужчины в Москве

Суд рассмотрит уголовное дело об убийстве мужчины, совершенном в Москве 10 лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что речь идет о преступлении, которое было совершено вблизи здания на Авиационной улице. Вечером 13 августа 2012 года там было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений туловища.

«В ходе совместной работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по городу Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, а также сотрудников правоохранительных органов проведен большой объем работы, проанализированы материалы уголовного дела и тщательно проверены собранные доказательства. Проведенными судебными экспертизами установлена личность погибшего, а также круг общения потерпевшего в 2012 году и свидетели события преступления», – говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в совершении преступления был задержан 48-летний знакомый погибшего. Следствием установлено, что причиной преступления послужил конфликт на почве личной неприязни.

Помимо убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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