Член банды «Северские» предстанет в Подмосковье перед судом по целому «букету» тяжких статей УК

Член банды «Северские» предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в совершении серии преступлений, в том числе, в убийстве лидера своей ОПГ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что банда, членом которой являлся обвиняемый, с мая 1997 по февраль 2021 года на территории Московской, Ярославской и Костромской областей совершала вымогательства денег у коммерсантов, убийства и другие преступления. При этом использовались огнестрельное оружие и взрывные устройства.

«В июне 2006 года обвиняемый совместно с соучастниками по указанию лидера банды, совершили нападение на кандидата на пост главы Кранозаводского поселения из личной неприязни и в целях лоббирования своих интересов, обусловленной недопущением дальнейшего участия потерпевшего в выборах. Злоумышленники дожидались мужчину по месту его проживания и, настигнув его во дворе дома, обвиняемый нанес ему несколько ударов в область головы металлическим фонарем, от чего мужчина потерял сознание. После произошедшего злоумышленники скрылись с места преступления. От полученной травмы потерпевший потерял зрение», – говорится в сообщении СК.

Вместе с тем, по данным следствия, в августе 2008 года обвиняемый с сообщниками ради передела рынка напали на генерального директора ООО, занимавшегося предоставлением бытовых услуг. Потерпевшего избили металлическими трубами. Нападавших спугнули и благодаря этому мужчина остался жив.

В августе 2009 года бандиты напали на коммерсанта, отказавшегося работать под их «крышей». Обвиняемый нанес мужчине множественные удары металлической трубой, в результате чего потерпевший скончался.

«Осенью 2009 года по указанию одного из участников банды, преследовавшего цель занятия высшего положения в иерархии устойчивой вооруженной группы, обвиняемый совместно с участниками совершил убийство лидера банды и его знакомой в Костромской области», – добавили в СК.

Ранее в отношении пяти других членов данной банды уголовное дело было выделено в отдельное производство и приговором Московского областного суда они были приговорены к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений и с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассмотрит Московский областной суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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