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Среда, 5 октября 2022, 14:50 мск

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Житель Москвы развращал малолетнюю дочь сожительницы через мессенджер

Правоохранители задержали на юге столицы мужчину, обвиняемого в развращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Вечером 2 октября 2022 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории Южного административного округа города Москвы, используя мессенджер вступил в интимную переписку с дочерью сожительницы. Девочка обратилась к своему педагогу и рассказала о произошедшем», – говорится в сообщении ведомства.

33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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