Аспиранты, ординаторы и учащиеся вечерних отделений получили отсрочку от мобилизации – Путин подписал указ

Аспиранты, ординаторы и учащиеся в вечернее время получили право на отсрочку от мобилизации на военную службу. О подписании соответствующего указа президент России Владимир Путин сообщил сегодня на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», – заявил Путин (цитата по РИА «Новости»).

Глава государства уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. Это право также распространяется на учащихся по программам среднего и высшего профессионального образования, имеющим госаккредитацию. В их числе – ординатура и ассистентура, а также стажировки.

Также отсрочку могут получить обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Речь идет в том числе о духовных образовательных организациях, а также о тех, которые расположены на территориях инновационных научно-технологических центров.

Новый указ вступает в силу с сегодняшнего дня, уточнил глава государства.

Президент России 21 сентября объявил частичную мобилизацию, сообщив, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности.

Министр обороны Сергей Шойгу тогда уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек. Накануне он сообщил, что в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек в рамках частичной мобилизации.

Москва, Андрей Дорофеев

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