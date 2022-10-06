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Четверг, 6 октября 2022, 11:14 мск

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«Горячая линия» по вопросам мобилизации в Москве начала принимать обращения работодателей

Действующая в Москве «горячая линия» 122 по вопросам частичной мобилизации начала принимать обращения от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Функционал специального канала для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам расширен: теперь на горячей линии обрабатывают обращения не только горожан, но и работодателей столицы», – говорится в сообщении.

Об открытии специального канала связи для москвичей, касающегося спорных случаев призыва на военную службу – телефона 122, ранее сообщил мэр Москвы. Сначала такие обращения принимались только от частных заявителей.

Теперь перечень жалоб, которые принимают и обрабатывают специалисты «горячей линии», расширен: обращаться могут не только физические лица, но и столичные работодатели, получившие повестки на своих сотрудников. Зачастую в одной организации спорных случаев бывает несколько. Для оперативности их рассмотрения звонки от работодателей также будут приниматься ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону 122.

Все обращения будут направляться в специальные группы разбора спорных случаев, созданные при военкоматах.

Ранее сообщалось, что за последние дни после обращения компаний и повторного анализа было отозвано 377 повесток на сотрудников 20 предприятий из стратегически важных сфер экономики и системы жизнеобеспечения города.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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