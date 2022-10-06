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Четверг, 6 октября 2022, 11:51 мск

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Суд рассмотрит дело москвича, забившего насмерть жену и тёщу

В Москве перед судом предстанет житель местный, обвиняемый в жестоком убийстве жены и тёщи. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что 19 декабря 2021 года обвиняемый находился в квартире одного из домов по Каширскому шоссе со своей супругой и ее матерью. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, возникших в связи с тем, что супруга объявила о намерении расторгнуть брак, мужчина взял противоугонное металлическое устройство для фиксации руля, состоящее из нескольких частей, и поочередно нанес множественные удары обоим женщинам в области жизненно важных органов, отчего наступила их смерть», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. 53-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, вину в инкриминируемом деянии не признал, добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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