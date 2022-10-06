российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 октября 2022, 13:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В СПЧ пояснили, когда наступает уголовная ответственность за уклонение от мобилизации

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает только после личного получения повестки под роспись и неявки в военкомат. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, передача повестки третьим лицам недопустима.

«Процесс передачи повестки – вот это юридический процесс. Это линия вашего перехода в собственность Минобороны, примитивно говоря. Если человек физически пытается противодействовать получению повестки, это уже преступление», – пояснил Кабанов.

При этом представитель СПЧ обратил особое внимание, что повестка содержит персональные данные и передавать ее третьим лицам категорически запрещено. «Сейчас пытаются историю с повестками передавать якобы уполномоченным призывных комиссий – деятелям из ЖКХ и тому подобное. Это категорически делать нельзя по вопросам не только правовым, но и вопросам безопасности. Потому что персональные данные военнослужащих, особенно сейчас, относятся к военной и государственной тайне», – подчеркнул правозащитник.

«Вопрос в том, что мобилизационное управление ситуацию, мягко говоря, упустило, поскольку сверки с адресами не было… Сегодня человек может просто не знать – он давно, может, не живет по этому адресу в этой квартире. Если он не является (по повестке), это может быть ответственность административная», – уточнил он.

Говоря о первом случае возбуждения уголовного дела за уклонение мобилизации, Кабанов отметил, что «там все обоснования есть». «Но оно одно на всю Россию. Хотя, поверьте мне, уже составов намного больше с призывом и дискредитацией вооруженных сил и специальной военной операции», – заключил Кабанов.

Накануне сообщалось, что в Пензе возбуждено первое уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

В Госдуме обсудят с представителями Минобороны проблемы с обеспечением мобилизованных россиян / В Екатеринбурге стали шить бронежилеты для новобранцев. Кому они достанутся и от чего спасут (ФОТО, ВИДЕО) / Операторы связи просят предоставить бронь всем айтишникам без исключения / «А если в армии зарплата будет ниже?»: глава Госинспекции по труду рассказал о вопросах резервистов / «Куда все делось?» Главы двух комитетов Госдумы попросили генпрокурора разобраться в вопросе снабжения армии / Отстраненного за ошибки при мобилизации военкома Хабаровского края восстановили в должности / «Горячая линия» по вопросам мобилизации в Москве начала принимать обращения работодателей / Главком сухопутных войск РФ проверил обстановку в Еланском учебном центре

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Частичная мобилизация,