В СПЧ пояснили, когда наступает уголовная ответственность за уклонение от мобилизации

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает только после личного получения повестки под роспись и неявки в военкомат. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, передача повестки третьим лицам недопустима.

«Процесс передачи повестки – вот это юридический процесс. Это линия вашего перехода в собственность Минобороны, примитивно говоря. Если человек физически пытается противодействовать получению повестки, это уже преступление», – пояснил Кабанов.

При этом представитель СПЧ обратил особое внимание, что повестка содержит персональные данные и передавать ее третьим лицам категорически запрещено. «Сейчас пытаются историю с повестками передавать якобы уполномоченным призывных комиссий – деятелям из ЖКХ и тому подобное. Это категорически делать нельзя по вопросам не только правовым, но и вопросам безопасности. Потому что персональные данные военнослужащих, особенно сейчас, относятся к военной и государственной тайне», – подчеркнул правозащитник.

«Вопрос в том, что мобилизационное управление ситуацию, мягко говоря, упустило, поскольку сверки с адресами не было… Сегодня человек может просто не знать – он давно, может, не живет по этому адресу в этой квартире. Если он не является (по повестке), это может быть ответственность административная», – уточнил он.

Говоря о первом случае возбуждения уголовного дела за уклонение мобилизации, Кабанов отметил, что «там все обоснования есть». «Но оно одно на всю Россию. Хотя, поверьте мне, уже составов намного больше с призывом и дискредитацией вооруженных сил и специальной военной операции», – заключил Кабанов.

Накануне сообщалось, что в Пензе возбуждено первое уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Москва, Мария Соколова

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