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Четверг, 6 октября 2022, 15:49 мск

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Ребенок погиб в Подмосковье под колесами «Мерседеса»

Полицейские задержали водителя «Мерседеса», под колесами которого в Подмосковье погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее данным, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в деревне Кривцово городском округе Солнечногорск. Водитель 2001 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего, который выехал на дорогу на механическом самокате.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Мужчина задержан до избрания ему меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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