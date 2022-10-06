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Четверг, 6 октября 2022, 15:49 мск

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СПЧ проведет проверку случаев принуждения мобилизованных к подписанию бессрочных контрактов

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) проверит жалобы мобилизованных граждан о принуждении их подписывать бессрочные контракты по прохождению службы в ВС РФ. Как сообщил член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, при нарушении своих прав военнослужащий должен сразу сообщить в прокуратуру и СПЧ.

«Буквально вчера ко мне обратились призванные лица: а какой у нас статус? К нам обращаются как к контрактникам, мы контрактники или мобилизованные? Нас, говорят, заставляют подписывать контракты. Командиры, военкомы предлагают в усиленной форме подписать контракт», – сообщил член СПЧ сегодня на пресс-конференции.

Кабанов пояснил, что любой мобилизованный вправе отказаться от подписания любого контракта. «Если вы не хотите ничего подписывать, не подписывайте. Потому что есть два документа, которые сейчас военнослужащие подписывают. Это вещевое довольствие – расписываются за то, что встали на вещевое довольствие, и о неразглашении – фактически как дополнение к присяге», – отметил он.

«Если вы чувствуете, что ваши права нарушаются, моментально это должен знать каждый. Обращаться на региональные сайты уполномоченных по правам человека, на публичные ресурсы прокуратуры и звонить в прокуратуру. Ну, и отцам-командирам то же самое говорите», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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