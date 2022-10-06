«Остаётся слабым потребительский спрос»: Путин оценил ситуацию в экономике

Потребительский спрос в России снижается с ускорением, что требует принятия дополнительных мер. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

«По-прежнему остаётся слабым потребительский спрос <…> Здесь есть нюансы, требует внимания с нашей стороны. В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента в реальном выражении, и в сентябре эта динамика ещё понизилась. Причём в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении <…> Просил бы доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, для его поступательного роста», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

При этом глава государства отметил, что ряд макроэкономических показателей показывает стабилизацию или рост. В частности, после четырёх месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года. Постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, – такие как автопром и металлургия.

«Хорошую динамику показывает сельское хозяйство: здесь плюс 4,6% за январь – август. Прибавляет и строительство. В августе объём строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая опережающая динамика стройки должна подтянуть и другие, смежные отрасли, придать им дополнительный стимул», – считает Путин.

Глава государства добавил, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны. Экспортёры переключаются на другие рынки, но этот процесс требует времени для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек.

«Устойчиво в России исполняются и бюджеты. За январь – сентябрь профицит консолидированного бюджета России составил примерно 1,4 триллиона рублей. При этом ненефтегазовые доходы в третьем квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий», – сообщил Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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