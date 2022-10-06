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Четверг, 6 октября 2022, 15:49 мск

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СПЧ выступил за обязательный медосмотр мобилизованных

Министерство обороны РФ обеспечивает количество мобилизованных без учета состояния здоровья призываемых на службу россиян, что повышает риск увеличения боевых потерь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Процедура медицинского осмотра и оценки здоровья призываемых лиц категорически отсутствует! Просто людей собирают, сажают в автобус – в каком ты состоянии за 20 лет, когда ты последний раз надевал пилотку, в каком ты состоянии сейчас, никто не оценивает. Наша коллега, уполномоченный по правам человека в Екатеринбурге Татьяна Мерзлякова выявила несколько случаев естественных смертей, которые пытались скрыться Министерством обороны», – пояснил Кабанов.

Правозащитник обратил внимание, что в военкоматах существует заявительная процедура медосмотра по заявлению мобилизованного. «Зачастую, люди не могут собрать все справки для этого, и им говорят – мы отказываем, нет справок. А когда родственники привозят справки, им говорят – а он уже уехал в часть, идите в часть. Слава Богу, появились ресурсы, на которых можно каким-то образом обжаловать эту историю», – отметил он.

При этом Кабанов считает, что предлагаемое Минцифры и Минобороны изменение сроков рассмотрения жалоб о призыве от 3 до 5 дней, «слишком сжатыми, потому что люди не всегда успеют собрать документы».

«У нас не всеобщая мобилизация… Частичная мобилизация для того, чтобы качественно подобрать тех людей, которые могут быть эффективно использованы. Инвалиды, люди неспособные, – они не нужны. Знаете, какая среди профессиональных военных в первые дни была самая смешная полуфейк-полушутка? Рассылали всем якобы самый популярный запрос в Яндексе – как прыгать с бронетранспортера, если болят колени? Люди профессиональные понимают, о чем идет разговор. Вопрос в том, что пока нет такой необходимости... Это будет только дополнительная нагрузка и дополнительные потери», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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