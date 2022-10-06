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Четверг, 6 октября 2022, 17:44 мск

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Матвиенко призвала Киев возобновить переговоры на условиях России

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала украинский парламент сесть за стол переговоров с российскими коллегами, чтобы обсудить возможность прекращения боевых действий, но на условиях, которые предложит Россия. Об этом она заявила сегодня в Индонезии в ходе дискуссии на восьмом саммите спикеров парламентов стран «Группы двадцати».

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости», – предложила глава СФ.

Она уточнила, что предметом переговоров, безусловно, не могут быть вопросы вхождения в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов. «Это исключено, они уже стали частью России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы на тех условиях, которые предложит Россия. В рамках диалога парламентариев для этого можно было бы создать основу», – уверена Матвиенко.

В беседе с журналистами глава Совфеда отметила, что ответа с украинской стороны не последовало, поскольку Украина не свободна в своих решениях. По ее мнению, это ещё раз вскрыло суть всего происходящего на Украине. «Выступление украинской делегации состояло из заезженных обвинений. Реакция на это выступление была достаточно вялая. Попытка организовать очередное шоу не удалась, не получила соответствующей поддержки парламентариев», – сказала спикер СФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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