«Головотяпство и недопонимание»: в СПЧ оценили ход мобилизационной кампании

Частичная мобилизация в России выявила ряд проблем, часть из которых должны рассматривать прокуратура и военная разведка, в том числе за дискредитацию призыва на военную службу со стороны чиновников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, происходящее вокруг мобилизации дает «больше поводов для паники» без нормальных разъяснений от Минобороны.

«Было принято решение о привлечении совершенно конкретных военных специальностей. Список специальностей был подготовлен. Но, как всегда, получилось, что у нас низовое звено не было готово. Мобилизационные мероприятия должны вестись постоянно. Это постоянный мониторинг военнослужащих запаса, перевод их в различные категории, переподготовка, определение их боеготовности и физического состояния для определения их статуса, в том числе, связанные с ограничением по воинской службе. К сожалению, этот вопрос был заброшен мобилизационной подготовки. В результате, у нас появились определенные накладки, военкоматы стали давать план, у людей появилась паника, что соответственно, вызвало негативную реакцию, включая президента», – констатировал Кабанов.

При этом правозащитник подчеркнул, что основной проблемой стало непонимание критериев мобилизации, что создает условия для злоупотреблений. «Различные министерства и ведомства выступают с заявлениями, что они будут расширять критерии для лиц, которые будут подлежать бронированию от призыва на мобилизацию. Минцифры – а мы расширим. Дальше Ростуризм – мы внесем поваров, еще кого-то, кто работает в ресторанах. Дальше говорим про сотрудников типографий. При этом мы не говорим почему-то о тех, кто сеет и пашет – отвечает за продовольственную безопасность… Каждый как хочет, так и трактует вольно эту историю. До сих пор критерии очень вольные, что создает условия для различных злоупотреблений и недопонимания», – пояснил Кабанов, добавив, что в отдельных регионах на «головотяпства» военкомов просто закрывались глаза местной властью.

Член СПЧ считает, что в проблеме с материально-техническим обеспечением, как и с отсутствием медосмотров при мобилизации, «надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе, военной контрразведке». «Кроме того, что люди сами покупают себе, включая броню, а это где-то порядка 100-200 тысяч в среднем, мы видим, что огромное количестве штатной амуниции появляется на торговых площадках за последние две недели. То есть, они явно идут со складов и цены на них скакнули в 10 раз. При этом, это не некая новая идея. Могу сказать, что люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников с февраля, нам об этом говорили уже давно, что не хватает брони – бронежилетов, касок. Почему не был подготовлен этот вопрос? Опять же, это вопрос к Минобороны, к тыловому обеспечению», – пояснил он.

Правозащитник также обратил внимание на слова ряда губернаторов после посещения военных частей – что есть «учебки» с «нечеловеческими условиями». «За это надо привлекать к ответственности. Моментально писать заявление в прокуратуру, поскольку это дискредитирует саму идею мобилизации», – констатировал Кабанов.

По его словам, проблемой даже стало получение денег, которые должны выплачиваться мобилизованным гражданам. «Люди получили карточки, а деньги не получили обещанные. Но если вы обещали людям деньги, тогда скажите, когда они их получат… Я спрашиваю практически у всех, и все говорят – мы деньги не получили», – сообщил Кабанов, заключив, что россияне ждут конкретного ответа на свои вопросы.

Москва, Мария Соколова

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