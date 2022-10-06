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Четверг, 6 октября 2022, 19:04 мск

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Мобилизованным из Подмосковья и их семьям предоставят региональные меры поддержки

Региональные меры поддержки будут предоставлены мобилизованным и добровольцам из Подмосковья, а также их семьям. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с бойцами из Подмосковья, проходящими слаживание в Тверской области.

«Вам будет обеспечена единовременная выплата – 200 тысяч рублей. Ваши дети в школах будут питаться бесплатно. Очередей в детские сады для тех, кто нас защищает, также не будет. Писать ничего не надо – все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно, деньги поступят на карту», – цитирует Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По его словам, 200 тысяч рублей поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего. Единоразовая выплата положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и имеют прописку в Московской области. А их детям в школах будут бесплатно предоставлены не только завтраки и обеды, но и возможность посещения кружков, секций, групп продленного дня.

Также губернатор сообщил, что семьям окажут юридическую помощь, содействие в получении социальных выплат, а тем, кому необходимо, без очереди предоставят место в социальном стационаре. Пенсионерам, инвалидам 1-2 группы и семьям с ребенком-инвалидом предоставят бесплатные социальные услуги на дому – доставка продуктов и лекарств, уборка и питание. Малообеспеченным – государственную и экстренную помощь. Кроме того, членам семей мобилизованных и добровольцев будет оказано содействие в поиске работы, а для их жён и детей старше 16 лет организовано профобучение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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