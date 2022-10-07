российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 октября 2022, 09:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Крупный пожар уничтожил здание автосервиса в Царицыне

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы

Крупный пожар привел к обрушению кровли здания автосервиса на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«6 октября в 20.34 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Севанская, д. 25. Пожар произошёл в автосервисе. Огонь распространился на 900 кв. м. Площадь частичного обрушения кровли составила 100 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Борьба с огнем продолжалась около двух часов.

Как уточнила пресс-служба МЧС России, по предварительным данным пострадавших нет.

В ликвидации горения принимали участие 95 человек и 30 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Труп в полиэтиленовом мешке обнаружили на севере Москвы / Суд рассмотрит дело москвича, забившего насмерть жену и тёщу / Следователи раскрыли дело 10-летней давности о расстреле мужчины в Москве / Мужчина пытался спасти упавшего в Москву-реку человека и тоже оказался в воде / Житель столицы выбросил приятеля с седьмого этажа / Подросток пострадал в столице при взрыве кофемолки / Суд вынес приговор по делу о коммерческом подкупе при прокладке путей в столичном метро / В Москве обезврежена группа блогеров-вымогателей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,