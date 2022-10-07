Крупный пожар уничтожил здание автосервиса в Царицыне

Крупный пожар привел к обрушению кровли здания автосервиса на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«6 октября в 20.34 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Севанская, д. 25. Пожар произошёл в автосервисе. Огонь распространился на 900 кв. м. Площадь частичного обрушения кровли составила 100 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Борьба с огнем продолжалась около двух часов.

Как уточнила пресс-служба МЧС России, по предварительным данным пострадавших нет.

В ликвидации горения принимали участие 95 человек и 30 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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