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Пятница, 7 октября 2022, 09:54 мск

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Труп в полиэтиленовом мешке обнаружили на севере Москвы

Тело мужчины в полиэтиленовом мешке обнаружено на балконе одной из квартир на севере столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, поздно вечером 6 октября 2022 года на балконе в квартире жилого дома, расположенного по улице Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, помещенное в полиэтиленовый мешок. При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками устанавливают лицо, причастное к совершению преступления», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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