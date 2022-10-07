Полторы сотни человек эвакуировали из столичного бизнес-центра из-за пожара

Около 150 человек было эвакуировано из здания на северо-востоке столицы из-за возгорания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 09.09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорнии по адресу: улица Искры, д. 17А, стр. 3. По прибытии пожарных, по предварительной информации происходило загорание в административном здании на общей площади около 25 кв. м. До прибытия пожарных администрация в целях безопасности вывела примерно 150 человек из здания, людей в здании нет», – говорится в сообщении ведомства.

В 09.32 загорание было локализовано, открытое горение ликвидировано и в 09.37 пожар был полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших спасателям не поступало.

В СМИ уточняют, что пожар случился в цокольном этаже бизнес-центра «Линия».

Москва, Андрей Дорофеев

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